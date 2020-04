MD – Lautaro, il Barça cambia strategia ma c’è un problema. Inter serena, Marotta non è…

Il Barcellona cambia la sua politica nei confronti di Lautaro Martinez. Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo, ha parlato della nuova strategia del club catalano. “L’Inter è molto tranquilla su Lautaro Martínez. Beppe Marotta è una vecchia volpe e non è facilmente impressionabile, la sua posizione è ferma. Se il Barça lo vuole, deve pagare. Altrimenti, Lautaro rimane ed è doppiamente felice. Il Barça ha cambiato la sua politica nella trattativa relativa a Lautaro Martínez“, assicura il giornalista.

“Ora parla di altri nomi, prima di dire che l’argentino è l’unico obiettivo in attacco. La cosa più curiosa è che le caratteristiche dei diversi obiettivi non si adattano al Barça. Lautaro continua a sperare nel passaggio al Barcellona. Altrimenti potrebbe continuare per un altro anno all’Inter. Ha diverse offerte dalla Premier, ma non lo convincono. Il problema per il Barça è che Erling Haaland non è così sicuro che andrà al Real Madrid e possono puntare su Lautaro“.