Lautaro-Barcellona? La posizione dell’Inter non cambia: ecco cosa ha detto la società al Toro

Dopo 115 giorni dall’ultima volta, l’Inter ritorna a San Siro: i nerazzurri saranno di scena al Meazza contro la Sampdoria in un match fondamentale perché potrebbe portare la squadra di Conte, in caso di vittoria, a -5 dalla Lazio e a -6 dalla Juventus. Per questa sfida, il tecnico si affida, come sempre, a Lukaku e Lautaro, la Lu-La che non ha brillato a Napoli ma che è pronta a riscattarsi: il belga ha segnato l’ultimo gol a San Siro pre-lockdown (contro il Ludogorets) mentre Lautaro è a secco da Inter-Cagliari del 26 gennaio.

LAUTARO – L’Inter, come detto, ha bisogno di ritrovare soprattutto Lautaro. “Al di là del mercato e di quello che succederà l’anno prossimo. Il dato certo è comunque uno: il Toro «vincerà» sempre. O andrà dall’amico Messi al Barcellona, se i catalani troveranno davvero i (tanti) soldi che giustamente chiede Suning; o resterà a Milano con un contrattone da star, che lo renderebbe il terzo più pagato dopo Lukaku ed Eriksen”, analizza La Gazzetta dello Sport in merito alla trattativa con il Barça. Conte e l’Inter, però, si aspettano che l’argentino cambi marcia e dia una risposta concreta sul campo, a partire dal match con la Sampdoria. “Il Toro è stato chiaro con Conte: raggiungere Messi è un sogno, ma l’impegno per l’Inter sino ad agosto non si discute. E il club è stato chiaro con il Toro: ci sono degli obiettivi ancora possibili, serve avere la testa concentrata soltanto sul campo”, ribadisce la Rosea. A Napoli, però, la risposta di Lautaro non è stata quella che ci si aspettava ma una partita sbagliata può capitare. L’Inter, adesso, vuole segnali da Lautaro, anche perché c’è un Sanchez che scalpita.