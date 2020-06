Sport – Barça, in arrivo un solo campione: Lautaro si complica, spaccatura tra dirigenza e area tecnica

Il Barcellona “comprerà un solo campione”. In prima pagina, il quotidiano spagnolo Sport parla proprio del mercato del club catalano, a caccia di un attaccante: “La trattativa complicata con l’Inter per Lautaro apre il dibattito in casa Barcellona sulla priorità per il ritorno di Neymar – si legge sul quotidiano -. L’area sportiva e l’allenatore preferiscono comprare un centravanti, ma il brasiliano convince pienamente la dirigenza poiché è l’unica stella che può arrivare”.