Sky – Lautaro già guida tutti: è il probabile prossimo capitano dell’Inter. Altri 2 candidati

n attesa del ritorno dei nazionali, previsto per lunedì 17, lui, Lautaro Martinez, è già ad Appiano Gentile a sudare insieme ai compagni

In attesa del ritorno dei nazionali, previsto per lunedì 17, lui, Lautaro Martinez, è già ad Appiano Gentile a sudare insieme ai compagni agli ordini di Simone Inzaghi. Un segnale forte, una guida per tutto il gruppo fin dal primo giorno della nuova stagione. Un segnale da capitano.