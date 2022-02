Lautaro: “Derby speciale, dall’andata l’Inter è cresciuta. Abbiamo voglia di vincere”

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato del suo passato, ma anche del suo presente in nerazzurro e della sfida col Milan

Andrea Della Sala

Protagonista del matchday programme in vista del derby, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato del suo passato, ma anche del suo presente in nerazzurro e della sfida col Milan:

PASSATO - "Ricordo quando ho fatto l'esordio a Bahia Blanca, avevo 15 anni, prima di partire. Era la prima partita, sono andato in panchina, poi quando mancavano venti minuti circa sono entrato e con la prima palla ho fatto gol. Lì è iniziato tutto, quel sogno che ho portato avanti in questi anni. Il mio posto preferito in Argentina è casa mia, Bahia Blanca, quando ho un po' di tempo cerco di andarci perché è dove respiro. La mia famiglia mi ha insegnato che bisogna essere umili, responsabili e lavorare, sono il mio esempio. Ho avuto la fortuna di avere mio padre giocatore, sono nato dentro lo spogliatoio e ho il calcio nel sangue e questo mi ha sempre aiutato molto. Il loro supporto è essenziale e so che sono contenti perché ho cercato di dare il meglio fin da quando sono andato via di casa a 15 anni".

MILITO - "Quando ho esordito Milito è uscito dal campo, io l'ho abbracciato e sono entrato al suo posto. Per me lui è un grande amico, mi supporta sempre e lo ringrazio perché ho imparato tanto da lui".

INTER - "Le emozioni che ho vissuto con questa maglia sono tante. Ricordo l'esordio in Champions contro il Barcellona, per me era un sogno. Non è andata bene, ma è una partita che non dimenticherò perché prima di entrare in campo ho provato delle emozioni uniche".

RINNOVO - "È stata una cosa importante per me e per la mia famiglia, sono contento di essere qui all'Inter, di dare sempre il massimo, facendo gol o dando il meglio per la squadra. Ringrazio per il supporto costante i tifosi perché ci sono sempre. La squadra ha voglia di vincere per portare l'Inter sempre più in alto dove merita di stare".

DERBY - "Del derby di ritorno della scorsa stagione ricordo che dovevamo vincere per portarci avanti in classifica, è stata una vittoria determinante. Segnare una doppietta e aiutare la squadra è stato bellissimo, giocare questa partita è sempre emozionante, è una sfida speciale. In vista della stracittadina di sabato dobbiamo essere concentrati, abbiamo pareggiato l'ultima, credo che siamo cresciuti tanto come squadra quindi dobbiamo prepararci bene e cercare di prenderci i tre punti".

NAZIONALE - "La tripletta contro il Messico del 2019 è stata incredibile e importante. Poi la finale della Copa America, dopo tanti anni ce l'abbiamo fatta con fatica ma da grande squadra e siamo stati orgogliosi di regalare un sorriso ai tifosi in un periodo difficile".

TROFEI - "Il 2021 è stato un anno incredibile: scudetto con l'Inter e la Copa America con l'Argentina vinta dopo 28 anni. Sono stati i primi due trofei che ho vinto nella mia carriera, emozioni bellissime. Quest'anno abbiamo iniziato con la Supercoppa che per noi era davvero importante. Sono contento di aver contribuito in questi successi, dal gol contro la Juve a quelli nella corsa scudetto, se dovessi sceglierne uno direi il primo contro il Milan. Mentre con l'Argentina quello nella semifinale contro la Colombia".