Lautaro, nuovo esame Real: un gol per il futuro in Champions dell’Inter. E il rinnovo…

L’Inter si gioca questa sera le ultime chance di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League: contro il Real Madrid l’imperativo è vincere, per evitare di complicarsi ulteriormente la vita e tenere accesa la fiammella della speranza. Molto, se non tutto, passerà dalla vena realizzativa di Romelu Lukaku e del suo gemello del gol Lautaro Martinez, già a segno nella sfida di andata.

FEELING EUROPEO – L’attaccante argentino a Madrid ha segnato il suo primo gol europeo di questa stagione, riprendendo quel filo che lo lega alla Champions League: lo scorso anno segnò ben 5 reti nella fase a gironi, imponendosi all’attenzione internazionale come uno dei migliori talenti della nuova generazione. Questa sera Lautaro vuole continuare su questa strada, per trascinare l’Inter agli ottavi di finale e per proseguire nel suo percorso di crescita. Ma non solo.

RINNOVO – Con un’altra grande prestazione contro il Real Madrid, secondo il quotidiano spagnolo AS, sarà inevitabile accelerare i colloqui per il rinnovo del contratto, che scade nel giugno del 2023. L’Inter vuole raddoppiare lo stipendio, passando dai circa 2,5 milioni di euro a stagione attualmente percepiti da Lautaro a circa cinque netti, provando a rinegoziare la questione legata alla clausola rescissoria. Anche perché il Barcellona, nonostante il momento difficile a livello economico, rimane in agguato. E non è solo…