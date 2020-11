Inter, Lukaku e Lautaro coppia talismano: quando segnano entrambi è vittoria assicurata

L’Inter si gioca buona parte delle sue chance di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League (se non tutte) nella sfida di questa sera contro il Real Madrid. Anche questa volta Antonio Conte si affiderà alla coppia d’attacco composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: i due sono stati grandi protagonisti nel successo in rimonta sul Torino, e sono pronti a ripetersi contro i madrileni. C’è un dato che, come riporta il Corriere dello Sport, infonde fiducia nell’ambiente nerazzurro: se il 9 e il 10 vanno a segno nella stessa partita, la vittoria è assicurata.

COPPIA TALISMANO – “Non solo una coppia-gol fenomenale ma anche un tandem di talismani. Quando segnano sia Lukaku sia Lautaro, infatti, l’Inter vince sempre. Dalla scorsa stagione a questa parta è accaduto 11 volte, l’ultima delle quali con il Torino, domenica scorsa, e la squadra nerazzurra si è puntualmente portata a casa l’intera posta“.

PRECEDENTI EUROPEI – “Per la verità, non è accaduto spesso in Europa, visto che di quelle 11 occasioni, ce n’è stata solo una in Champions, contro lo Slavia, a Praga, e si è trattato anche dell’ultimo successo nerazzurro nella massima competizione continentale, e un’altra in Europa League, il 5-0 rifilato allo Shakthar in semifinale“.