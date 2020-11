A Barcellona ricominciano: “Lautaro qui a giugno, c’è già la prima mossa con l’Inter”

Lautaro al Barcellona, ricomincia la giostra. La stampa catalana, letteralmente ossessionata dalla situazione del Toro per tutta la durata del mercato estivo, ha ripreso con il suo forcing. Dopo aver dato per sicuro il trasferimento in estate, una sicurezza smontata dai fatti giorno dopo giorno, ora l’attenzione è rivolta al rinnovo che gli agenti di Lautaro stanno trattando con l’Inter.

Un rinnovo che non spegne e non spegnerà le attenzioni catalane.

Tutt’altro. Secondo il quotidiano “Sport”, infatti, Lautaro avrebbe già compiuto la prima mossa con l’Inter per cercare di favorire il suo trasferimento in Spagna alla fine della stagione, quindi a giugno 2021.

L’argentino, secondo Sport, avrebbe posto una condizione per il rinnovo con l’Inter: il mantenimento dell’attuale clausola rescissoria, che gli consentirebbe di andare al Barcellona per 111 milioni di euro senza, di fatto, consultare l’Inter.

“I contatti con gli agenti sono proseguiti in queste settimane, dopo l’accordo raggiunto l’anno scorso, e l’attuale dirigenza sportiva ha intenzione di lasciare la porta aperta qualora il nuovo presidente voglia completare l’acquisto del giocatore. E il Barcellona è in ottima posizione dopo il buon lavoro svolto con l’entourage del giocatore. 111 milioni di euro rappresentano un valore di clausola rescissoria accettabile per un attaccante di primo livello. E il Barcellona questo lo sa bene“, sentenzia Sport.