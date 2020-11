Ag Lautaro: “Ogni giorno domande sul futuro. Le mie parole vengono messe in rete e distorte”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sol, Beto Yaque, agente del centravanti dell’Inter Lautaro Martinez, incalzato per l’ennesima volta sul futuro del giocatore, ha risposto così: “Ogni giorno mi chiedono cosa accadrà al futuro di Lautaro Martínez. A volte cerco di non dare un’opinione, perché le informazioni che dai vengono caricate in rete e i messaggi distorti.

Da ragazzo aveva una personalità molto forte e cerca di raggiungere tutti gli obiettivi che si prefigge. È un ragazzo molto preparato e sa quello che vuole. Gli piace quello che fa”, ha concluso Yaque.