Lautaro-Icardi, cifra spaventosa per l’Inter. E Marotta ha già puntato quattro big assoluti

Sarà un’estate caldissima in casa Inter in sede di mercato. Il club nerazzurro vorrà infatti avvicinarsi ulteriormente alla Juventus riformando ancora di più l’organico a disposizione di Antonio Conte. E sarà l’attacco il reparto nel quale avverranno le operazioni maggiormente onerose. Sanchez tornerà allo United, mentre le sirene Blaugrana allettano Lautaro Martinez, che può portare nelle casse nerazzurre ben 111 milioni. Mauro Icardi rappresenterà un incasso sicuro: 75 milioni di euro da reinvestire sul mercato.

E, riporta La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta ha già in mente i nomi su cui puntare in caso di addio del Toro: “Se Mertens non dovesse rinnovare con il Napoli, l’Inter si farebbe avanti per il belga, che si completerebbe ala grande con il connazionale Lukaku e che conosce bene il nostro campionato. Gli altri big sull’agenda di Marotta sono Werner, Aubameyang, Martial e Jovic. Nomi nel mirino di tante big europee, ma non va dimenticato che l’Inter dall’eventuale cessione dei due bomber argentini ricaverebbe un tesoretto di quasi 200 milioni. Senza dimenticare che potrebbe fare cassa anche con Nainggolan e Perisic. Tra gli obiettivi invece si sfila invece Osimhen (Lilla), il cui procuratore ha spiegato che il ragazzo non verrebbe in Italia anche a causa dei problemi di razzismo”.