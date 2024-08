Sky – Inter-Palacios, si lavora a oltranza: le ultimissime sulla trattativa

Tomas Palacios ieri ha effettuato le visite mediche, ma ancora non ha firmato: si lavora a oltranza, ecco la situazione

Tomas Palacios ieri ha effettuato le visite mediche, ma ancora non ha firmato e dunque l'Inter non lo ha potuto ufficializzare. Come sottolineato da Sky Sport, "restano infatti da risolvere alcuni dettagli a cui i tre club (anche il Talleres e il Rivadavia) stanno lavorando. Questione di dettagli e burocrazia, che hanno portato i tempi ad allungarsi.