“Per me è scandaloso l’atteggiamento di Osimhen nei confronti della società che lo ha fatto diventare importante. Il presidente con lui è stato molto chiaro basta portare i soldi. Oggi leggo l’agente che dice che il suo assistito non è un pacco. Ci vuole rispetto per i tifosi del Napoli e per un presidente che non può sempre subire. Bisogna essere anche obiettivi. Ha un contratto e non va bene che lui non stia aiutando gli azzurri”.