Lautaro Martinez paparazzato con la fidanzata Agustina: la coppia si trovava…

Lautaro Martinez e la fidanzata Agustina Gandolfo hanno trascorso la quarantena insieme a Milano. La coppia non ha raggiunto l’Argentina nemmeno quando avrebbe potuto farlo e ha continuato ad allenarsi sul terrazzo di casa nell’attesa di capire come e quando riprenderà il campionato. Lautaro, protagonista di un nuovo tormentone di mercato, non può permettersi di rimanere indietro sulla preparazione fisica. E anche Agustina non è da meno con i suoi allenamenti sui social che danno consigli su come eseguire esercizi in casa, ottenendo il massimo della forma. Intanto la coppia è stata paparazzata in un parco milanese, mentre portava fuori il cane. Sia Lautaro che Agustina erano muniti di mascherine e hanno rispettato il distanziamento sociale.