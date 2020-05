Inter, senti Werner: “Io al Bayern Monaco? Preferirei un altro campionato. Non direi mai…”

Timo Werner è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per la prossima stagione. L’attaccante del Lipsia, che piace anche ad altri club europei (Liverpool su tutti), si è espresso a proposito del suo futuro. Ecco cosa ha detto ai colleghi di Bild: “È solo che la sfida in un altro campionato mi alletterebbe un po’ di più rispetto ad un passaggio sempre in Bundesliga. E, naturalmente, un ruolo importante lo rivestirebbe anche il fatto che l’apprezzamento reciproco fosse ai massimi livelli. Ecco perché ho scelto il Lipsia a suo tempo. Per questo motivo nel mio prossimo passo sceglierei di nuovo quel club, in cui potessi avere quella stessa sensazione. Sono totalmente riconoscente a Nagelsmann. Tengo assolutamente in considerazione cosa ho al Lipsia e non direi mai: “Voglio andarmene a tutti i costi!”.