Inzaghi decisivo, Lautaro è un vero leader nell’Inter. Da Zhang un segnale importante

Il centravanti dell'Inter è riconosciuto da tutti come un esempio, c'era lui in rappresentanza della squadra col presidente

Andrea Della Sala

Nell'Inter dominatrice in campionato, in campo questa sera a San Siro contro il Torino, è Lautaro Martinez uno dei giocatori più in forma del momento. L'argentino sta segnando con continuità, è protagonista, ma soprattutto è diventato leader.

"Quota 11 gol nel girone d’andata l’argentino non l’aveva ancora raggiunta. Oggi come mai, perché il Toro va a segno da cinque partite consecutive, percorso praticamente speculare alla squadra tutta, eccezion fatta per la panchina di Roma. Non c’è quasi mai una buona Inter senza un buon Lautaro. nell’era dei tre punti, solo altri quattro attaccanti dell’Inter sono riusciti ad arrivare almeno a quota sei, ovvero Vieri, Cruz, Ronaldo e Adriano. E stasera Lautaro può raggiungere i due brasiliani.

L’intervento dell’allenatore è stato decisivo. I due si sono confrontati, il tecnico lo ha tranquillizzato, ha corretto qualche movimento in campo, suggerendogli anche un minor dispendio fisico a vantaggio si una maggior freschezza in zona gol. Gli ha confermato la fiducia dal dischetto, dopo la parentesi Calhanoglu. Tutti passaggi che l’argentino ha apprezzato. Fiducia ricambiata, il Toro è esploso dalla partita con il Napoli in poi, a prescindere dal compagno che gli gioca vicino", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Lautaro ha fatto un salto di status, dentro il gruppo Inter. La sua voce ha sempre avuto un peso, anche nelle scorse stagioni. Da quest’anno è un leader, a tutti gli effetti. Non può essere un caso che sia stato lui a intervenire due giorni fa nella videochiamata con il presidente Steven Zhang, in rappresentanza di tutta la squadra. Il Toro ha salito un gradino, anche gli occhi dei compagni. E l’ha fatto formando il rinnovi di contratto, scegliendo di restare mentre altri - Hakimi e Lukaku - hanno deciso di andare via. Offerte che erano arrivate anche all’argentino: Tottenham, Arsenal e Atletico Madrid, in serie", spiega il quotidiano.