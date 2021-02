Lautaro: “Ecco perché ci capiamo meglio con Lukaku. Mio padre faceva due lavori. Ricordo…”

Il provino fallito al Boca Juniors, le difficoltà economiche e il rapporto con Romelu Lukaku. Lautaro Martinez si racconta in una lunga intervista al quotidiano belga Sport Voetbalmagazine.

“Sbattere il naso sulla porta potrebbe aiutarti a diventare più forte, ma quando sei giovane fa male. Ricordo ancora quel provino quando avevo quindici anni al Boca Juniors. Dopo quindici minuti mi hanno detto che non avevo potenziale né velocità. Quando poco dopo il Racing mi ha offerto un’altra possibilità, all’inizio non volevo andarci, ero così deluso. È mio padre che ha insistito per andare comunque“, racconta il Toro. Se non fosse diventato un calciatore, il suo futuro era nel basket: “Se non fossi diventato un calciatore, allora sicuramente sarei diventato un giocatore di basket, come mio fratello Jano. Ero un buon play. Finché un giorno mio padre mi ha dato una scelta e io ho scelto il calcio“.

Il giocatore racconta le difficoltà economiche che ha attraversato la sua famiglia: “Mio padre faceva due lavori. Il calcio da solo non bastava per portare in tavola cinque porzioni di cibo ogni giorno. Anche adesso lavora come infermiere“.

Oggi ha un modo efficace per rilassarsi, il barbecue. Lautaro racconta di invitare spesso il suo compagno e amico Romelu Lukaku: “‘Mi piace fare il barbecue, a Rom piace mangiare anche quello. Mi calma quando sono sulla griglia. Ho anche alcuni videogiochi a cui mi piace giocare, soprattutto con Lukaku“.

“Mi trovo bene con Romelu, dentro e fuori dal campo. È un bravo ragazzo che parla otto lingue, è un giocatore importante per la nostra squadra. Romelu è anche molto umile. La sua storia è un po’ come la mia, siamo partiti entrambi da zero, quindi ci capiamo meglio”.

