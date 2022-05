Lautaro non ci sente: Milano e l’Inter nel futuro. E il club sonda strade alternative

L'attaccante dell'Inter sta bene nell'Inter e vuole far crescere sua figlia a Milano per questo non valuterà altre offerte

Andrea Della Sala

Momento esaltante per Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter segna a raffica da marzo, è sempre più leader dei nerazzurri e non ha intenzione di lasciare Milano e il club dove si sta consacrando. In estate le offerte arriveranno, ma l'argentino è concentrato sui prossimi obiettivi dell'Inter.

Lautaro e la sua compagna Agustina sono molto radicati a Milano, città che hanno scelto per far crescere la loro figlia. Tanto che stanno aprendo anche un ristorante.

"Il suo ristorante dovrebbe aprire a fine giugno, in zona Brera. Centralissima, come appunto la nuova casa di famiglia, dove si sono trasferiti da un paio di anni. Lauti tiene al ristorante al punto che spesso va a controllare di persona lo stato dei lavori. Non si tratterà del classico regno dell'asado, come quello di Zanetti in zona Navigli, ma con una cucina più internazionale e variegata. Legato ad Agustina e ai ristoranti c'è anche un episodio divertente", spiega Gazzetta.it.

"Milano insomma è la città dove vogliono far crescere Nina. Questo ci dà indicazioni importanti, anche se non basta a cancellare gli scenari di mercato, soprattutto ora che il nostro segna a raffica e attirerà l'interesse delle big europee. Non tutto infatti dipende da Lautaro e in fondo nemmeno dall'Inter. A comandare restano le eventuali offerte che arriveranno in viale della Liberazione e, in termini di ingaggio, allo stesso giocatore che comunque col recente rinnovo è arrivato a guadagnare 6 milioni l'anno più bonus. Se però il club sta sondando strade alternative di ricavi per centrare l'obiettivo di chiudere con 60-70 milioni di attivo, è anche perché il Toro da Milano non vuole muoversi", chiude il sito sportivo.