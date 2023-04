Inter, Lautaro vuole tornare leader: occasione riscatto. Il Toro cerca una scintilla

L'attaccante nerazzurro non sta attraversando un buon momento e spera di ritrovare il gol già questa sera contro il Benfica

Gianni Pampinella Redattore

Ritrovare il sorriso. Lautaro non sta attraversando un buon momento. Per buona parte della stagione il Toro si è preso sulle spalle l'attacco nerazzurro dimostrando di essere un attaccante di grande livello. Nelle ultime settimane è arrivato quel periodo di black-out che l'argentina manifesta regolarmente. La speranza dell'Inter e di Inzaghi è che il momento no sia finito e che Lautaro torni a segnare, magari a partire da stasera contro il Benfica, nella gara più importante della squadra nerazzurra in questa stagione.

"Non è una novità per Lautaro attraversare periodi in cui il gol diventa un miraggio. In passato, c’erano meno giustificazioni. Stavolta, all’argentino, qualcosa bisogna concedere. Anche perché non si è mai tirato indietro. Ha messo la sua firma sulla Supercoppa conquistata a Riyad e anche sul secondo derby di campionato. Ha ribaltato da solo la gara con la Cremonese. E, come già sottolineato, oltre alle reti, ha fatto la differenza con le prestazioni", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Il Toro con la Champions ha un rapporto del tutto particolare. Ha avuto un exploit nella stagione 2019/20, la prima di Conte in panchina, mettendo insieme ben 5 reti nella fase a gironi. Poi, però, è stato capace di “timbrare” soltanto una volta all’anno. Sono sempre stati scalpi pesanti (Real Madrid, Liverpool e, lo scorso ottobre, il Barcellona), ma in ogni caso troppo pochi. La novità è che l'attuale campagna europea dell’Inter può regalare prospettive insperate. E allora è davvero l’occasione ideale a disposizione del Toro per riprendersi la scena, cominciando già da questa sera con il Benfica. Ritrovare il gol vorrebbe dire riaccendere anche la scintilla. Con il proposito di non spegnerla più. Inzaghi è il primo ad augurarselo".

(Corriere dello Sport)