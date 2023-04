Attacco Inter, dati clamorosi: 113 tiri e 2 gol nelle ultime 5. E Lautaro…

Il rendimento degli attaccanti dell'Inter è finito nel mirino della critica: i numeri sono sconcertanti e non sono casuali

I numeri della crisi in campionato dell'Inter sono evidenti ma, a preoccupare, è il rendimento dell'attacco: anche contro il Monza, la squadra ha creato - 25 tentativi verso lo specchio della porta - ma non è riuscita a trovare il gol per la terza volta di fila in casa.

"I dati delle ultime cinque gare di Serie A sono clamorosi: 113 le conclusioni totali, 30 quelle in porta e solamente due gol, di cui uno su calcio di rigore e di Gosens, a Salerno, quello su azione. Sta mancando più di qualcosa, il cinismo di attaccanti che nella loro carriera, sommando tutti i gol messi a segno fra club e nazionale maggiore, hanno realizzato ben 947 reti. Invece, da mesi, Lautaro Martinez, Lukaku, Dzeko e Correa si sono persi. L’ultimo ad aver spento la luce è il “Toro” che, va detto, fra gennaio e inizio marzo ha tirato la carretta segnando 9 gol in tutte le competizioni disputate, ma l’ultimo sigillo è datato 5 marzo contro il Lecce, con il rigore fallito a Spezia cinque giorni più tardi a dare il via a un’astinenza che dura, per lui, da 553 minuti fra campionato e Coppe", spiega Tuttosport.

Da rimarcare come Lukaku, escludendo i rigori, non faccia gol dal 13 agosto - 1° giornata contro il Lecce - mentre Dzeko è fermo dal 4 gennaio - gol al Napoli - con Correa che non segna dal 29 ottobre.