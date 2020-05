Sport – Lautaro al Barcellona lo paga…la Juve! Inter pressa e il secondo nome non sarà Vidal

“L’Inter ha avvertito il Barcellona. Vuole chiudere l’operazione Lautaro Martinez entro il mese di maggio perché vuole soldi e tempo per programmare la campagna acquisti del prossimo anno”. Apre così il suo articolo il quotidiano catalano Sport, che dedica ormai un articolo al giorno all’affare che sta tenendo banco in Spagna.

“La prossima settimana può essere decisiva per il trasferimento di Lautaro al Barcellona, l’Inter pressa perché non vuole una trattativa infinita. Ha accettato di inserire contropartite per abbassare la clausola da 111 milioni di euro ma vuole più dei 60 milioni offerti dal Barcellona, oltre a due giocatori”, segnala Sport.

L’affare e i nomi

“L’operazione potrebbe chiudersi con l’approdo all’Inter di Cancelo, che il Barcellona preleverebbe dal City dando agli inglesi Semedo, più un secondo nome. Secondo nome che potrebbe non essere Arturo Vidal. L’Inter vuole più tempo per trattare il cileno e preferisce trattarlo in un secondo momento, in un’operazione slegata da quella relativa a Lautaro. L’Inter vuole soldi per avanzare nelle trattative che sta portando avanti per Werner e Aubameyang”.

L’aiuto della Juve

“Anche il Barcellona sta cercando di forzare i tempi ma prima vuole chiudere gli affari in ballo con la Juventus, affari che consentiranno di avere i soldi necessari per l’assalto a Lautaro. Senza l’accordo con la Juve, è difficile ipotizzare per il Barcellona un arrivo immediato di Lautaro. I prossimi giorni saranno decisivi e la prossima settimana, dopo l’ok agli affari con i bianconeri, il Barcellona tenterà di chiudere una volta per tutte per Lautaro”.