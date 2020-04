In Spagna – Lautaro vuole il Barcellona, poker di nomi blaugrana per convincere l’Inter

In attesa di capire quando poter tornare a giocare, il Barcellona, nonostante il clima rovente in seno alla dirigenza, sta pianificando il suo futuro, tra cessioni e idee per gli acquisti: nella seconda categoria rientra, ovviamente, Lautaro Martinez, da tempo sulle prime pagine dei giornali catalani.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Lautaro è il preferito per rinforzare l’attacco blaugrana. “Il Barça si è mosso con l’attaccante dell’Inter e l’operazione è sulla buona strada. Il giocatore vuole approdare al Barça, dove sa che Leo Messi lo accoglierebbe a braccia aperte”, spiega il quotidiano che ribadisce il fatto che anche Suarez sia propenso ad accogliere El Toro, nonostante si aprirà un’inevitabile concorrenza per il ruolo da prima punta. E l’Inter? Secondo il Mundo Deportivo, l’operazione tra i club potrebbe essere articolata e includere giocatori come Vidal – che piace molto a Conte -, Rafinha, Rakitic o Alena, quest’ultimo al Betis di Siviglia.