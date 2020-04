Inter-Messi, la verità. Vice-Lukaku, c’è solo un nome per Conte. E il secondo di Handa sarà…

Sarà un’estate molto calda in sede di mercato per l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti diversi nodi da sciogliere, in entrata e in uscita. Calciomercato.com fa il punto della situazione in Viale della Liberazione, sentenziando così in merito ad un possibile approdo di Lionel Messi a Milano: “Leo resta a Barcellona”. Per quanto riguarda l’attacco, però, resta sempre vivo il nome di Olivier Giroud, unico nome nella testa di Antonio Conte come vice di Lukaku. Mertens? Il portale spiega: “Dopo l’incontro delle scorse settimane si è preso ancora qualche settimana prima di arrivare alle firme. Il Napoli al momento non ha garanzie, nonostante ci fosse stata un’intesa verbale in quell’occasione”.

In uscita, invece, c’è da risolvere la grana Icardi. Scambio di contropartite con la Juventus? Calciomercato.com risponde così: “Ad oggi è uno scenario che sarebbe solo ipotizzabile. Quindi nomi fantasiosi che servono a poco, vedremo se la Juve sceglierà davvero di andare su Icardi ‘risolvendo’ un problema all’Inter o meno, e a quali condizioni”. Andrà anche scelto un nuovo secondo portiere: Juan Musso è un nome che stuzzica molto in casa Inter. Ma per il portale, sarà un altro il vice Handanovic: “Radu, perché già di proprietà. Musso dovrebbe accettare un percorso diverso, Sepe ad oggi è solo un’idea”.