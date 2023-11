Lautaro, 2023 magico: -1 da Vieri e Milito, vede il record e ha in testa lo Scudetto

“Meglio di lui, negli ultimi 60 anni di campionati nerazzurri, hanno fatto solo Bobo Vieri nel 2001 e Diego Milito nel 2012, che di reti ne hanno segnate 28” sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Con cinque gare ancora a disposizione in campionato da qui a Capodanno il record è tutt’altro che improbabile: nel mirino c’è il primato di Nyers con 32 reti nel 1951.

Con lui per Simone Inzaghi e l’Inter è come partire da 1-0. Il Toro è cresciuto e maturato dal punto di vista calcistico.

“L’Inter si è appoggiata a lui e lui si è appoggiato a un’Inter diversa. Perché ora, ovvero in questa stagione, la squadra gioca per le sue finalizzazioni. Perché il numero 10 non deve fare “anche” la spalla, ma sono gli altri - nello specifico Thuram - a farla per lui”.

I paragoni con gli attaccanti del passato non mancano:

“Quando il Toro pianta i piedi per terra non lo sposti mica, proprio come accadeva con Ronaldo - aggiunge la Rosea -. È un gioco affascinante, che tiene dentro anche Vieri e Milito, i due più vicini a essere raggiunti da Lautaro nella speciale classifica dell’anno solare”.

I meriti della crescita se li dividono due tecnici, coloro che hanno davvero inciso su di lui:

“Antonio Conte, perché è con il tecnico dello scudetto in panchina che l’argentino da ragazzo è diventato uomo. E poi Simone Inzaghi, che rivendica con grande fermezza la capacità delle sue squadre di trovare il gol e di mettere i suoi bomber nelle condizioni ideali per scalare classifiche”.

Contro il Benfica Lautaro sarà in panchina per rifiatare in vista di Napoli, uno snodo cruciale per lo Scudetto e uno stadio mai banale per un argentino.

"Lautaro è l’uomo scudetto per definizione. È il capitano che ha traghettato nel migliore dei modi il rinnovamento del gruppo avvenuto la scorsa estate. Questa Inter ha la stessa fame di tricolore che aveva nel 2020-21 con Antonio Conte in panchina".

Il titolo è il grande obiettivo dei nerazzurri, con Lautaro che vuole continuare a trascinare la squadra di Inzaghi.

