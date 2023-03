Lautaro trascina l’Inter, pre o post mondiale numeri che sanno di certezza

Un altro gol importante e numeri importantissimi in questa stagione. Lautaro Martinezsegna da tre gare consecutive in campionato. L'argentino è diventato un punto di riferimento nella stagione in cui Lukaku era arrivato per riprendersi l'Inter ma non ci è riuscito, con Correa ancora out per infortunio e con Dzeko che si è fermato, nel 2023 ha segnato solo due gol: il 4 gennaio contro il Napoli e in Supercoppa. Il gol contro la Lecce ha permesso ai nerazzurri di chiudere la partita e di ristabilire la distanza dalla Lazio che venerdì aveva battuto gli uomini di Spalletti e si era presa il secondo posto.