Un Toro così non si era mai visto. Certezza per Inzaghi, Lautaro leader e capitano dell’Inter

"Così non l’avete mai visto. Così non se l’era goduto neppure l’Inter. Capitano della nave, capitano di se stesso, perché Lautaro si sta superando: oltre le onde, oltre la fatica, conta il numero che dice 14 gol in 25 giornate, roba che neppure l’anno dello scudetto, quando a questo punto del campionato era a quota 13. Lautaro più di sempre. Lautaro leader, che difende un compagno da quel brusio di San Siro che sa far male, male da morire.

Lautaro per l’Inter, per la Champions che si avvicina. Lautaro per Inzaghi, perché in un periodo che le certezze fai una fatica da matti a trovarle, ecco l’argentino. Punto fermo in mezzo a chi è fermo davvero. Tra uno Dzeko che da un po’ litiga con il gol e non segna in A da 9 partite. E un Lukaku che continua a perdere terreno invece di guadagnarlo, visibile solo nella sua “trasparenza” dopo l’ingresso in campo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.