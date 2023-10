Lautaro Superman, è il suo miglior avvio di sempre. “E quella connessione con Thuram…”

"Strana stanchezza quella di Lautaro , bizzarro modo per mostrarsi in affanno davanti al mondo. Al Toro interista basta passare un tempo e spiccioli in panchina per riportare la sua personale barra delle energie al massimo. Evidentemente, prima di entrare in campo al 9’ della ripresa, si è cambiato in una cabina come Superman, ha indossato il mantello ed è atterrato sull’Arechi con la forza di un eroe dei fumetti". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al poker di Lautaro Martinez alla Salernitana.

"Il poker argentino è un poemetto futurista, un inno alla velocità - lo ha segnato in 27 minuti, dal 17esimo al 44esimo del secondo tempo -, ma pure un saggio di arte varia. Questo uragano abbattuto su Salerno ha, infatti, portato con sé colpi di ogni tipo: c’è il tocco sopraffino di pura tecnica, lo scavetto a Ochoa dell’1-0 che ha “spaccato” una partita fin lì molto complessa, ma pure la girata rapace da rapinatore d’area. Con entrambi i piedi, di destro nell’azione del 2-0 e di sinistro in quella del 4-0. In mezzo, pure la lucida freddezza dal dischetto, dote che a volte è mancata in passato", aggiunge poi La Rosea che sottolinea come il Toro fosse a secco di reti in campionato dal 3 settembre: "La rete che aveva aggiunto in Champions per il pari di San Sebastian era quasi un urlo disperato in un momento di difficoltà collettiva, mentre quelle di ieri all’Arechi hanno invece un sapore più liberatorio".