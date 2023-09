Inter, Thuram uomo assist per Lautaro. Sui social: “Così si risponde”

Quando sembrava tutto perduto e le critiche, con i soliti musi lunghi, erano già apparsi all'orizzonte, Lautaro Martinez con un poker ha steso la Salernitana che aveva resistito per tutto il primo tempo senza subire troppo l'Inter. Come ha sottolineato Inzaghi, ovviamente all'argentino è servito l'aiuto dei compagni che lo hanno messo in condizioni di segnare. Primo tra tutti Thuram, l'altra metà della ThuLa che gli ha servito l'assist servito a segnare la prima rete, quella che è servita a sbloccare la partita.

Incalzato sui motivi per i quali aveva preferito sostituire Sanchez anziché il francese, il tecnico nerazzurro ha spiegato di voler lasciare in campo più fisicità. Ed è stata la scelta azzeccata, che ha dato il là all'intesa tra i due attaccanti interisti. A loro, che dopo la sconfitta col Sassuolo avevano subito critiche perché non avevano segnato, era andato in gol Dumfries, e con l'Empoli Dimarco, è toccato risollevare l'Inter dalla caduta con i neroverdi. "Così si risponde", ha scritto Thuram sui social dopo la vittoria contro la Salernitana e si riferiva ai malumori che l'inciampo contro Berardi e compagni aveva sollevato. Una reazione a cui aggiungere la continuità che serve per non ripetere gli errori del passato.