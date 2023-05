Lautaro, 75 gol in A con l’Inter: preso Corso, è nella top 10. Ecco la lista completa

La doppietta contro la Lazio ha permesso a Lautaro Martinez di toccare quota 75 gol in Serie A con la maglia dell'Inter. Un bel traguardo per il Toro, al quinto anno in nerazzurro e sempre in crescita in termini di gol. 6 i centri al primo anno, 14 al secondo, 17 nel terzo e ben 21 un anno fa. Quest'anno sono 17, con ancora 6 partite da disputare.