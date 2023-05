Gds – Verona-Inter, probabile formazione: Dzeko-Lautaro in attacco. Mediana e difesa…

Tre giorni dopo la gara con la Lazio, l'Inter è attesa dalla trasferta di Verona. I nerazzurri sono a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato per non perdere il treno Champions League. In difesa potrebbe riposare Acerbi, al suo posto è pronto De Vrij. D'Ambrosio e Bastoni dovrebbero completare il pacchetto arretrato.