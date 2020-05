Mundo Deportivo – Lautaro, ecco che offerta accetta l’Inter: nodo nomi. Il vero asso è…

Inter e Barcellona continuano le loro schermaglie. Al centro del tavolo, ovviamente Lautaro Martinez. El Toro è il grande sogno di mercato del club catalano, che non ha le risorse per poter attaccare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto dell’argentino. Una clausola da pagare tutta, in un’unica soluzione, in una settimana. Il periodo di validità va dal primo al 15 luglio.

Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Francesc Aguilar, prima firma del Mundo Deportivo.

“Il Barcellona è partito da un’offerta di 50 milioni di euro più due giocatori. Poi è salito a 60 milioni più due giocatori. Ma l’Inter ha chiesto 90 milioni ma accetterebbe 80 milioni (più contropartite ndr) da pagare in più esercizi.

Il problema continua a riguardare i nomi dei giocatori da inserire nell’affare. L’asso nella manica del Barcellona è l’accordo con Lautaro, che mette pressione all’Inter. L’asso nella manica dell’Inter è la clausola. Se non si raggiungesse l’accordo, l’Inter potrebbe fare riferimento alla clausola da 111 milioni, in questo momento impossibile da raggiungere per il Barcellona e le sue possibilità economiche”.