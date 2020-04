SM – L’Inter lavora al rinnovo di Lautaro: le cifre. Il Barça? Zhang e Marotta vogliono…

L’Inter non ha ancora richiamato alla base i sette giocatori stranieri che nei giorni scorsi hanno raggiunto i rispettivi paesi. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, non rientreranno prima di Pasqua, in questo momento la data più probabile per il rientro rimane metà mese. I giocatori prima di allenarsi con i compagni dovranno rimanere in quarantena per due settimane arrivando da stati esteri. “È uno dei motivi per cui Lautaro Martinez ha deciso di non tornare in Argentina“, spiega Sport Mediaset. L’altro, il più importante, è il suo legame con l’Inter e Milano.

“Proprio per questo le ultime dichiarazioni del suo procuratore, hanno come obiettivo primario quello di battere cassa e cercare un ricco aumento di stipendio: “Speriamo che venga ricompensato”, ha detto l’agente. È quello a cui sta lavorando l’Inter, un rinnovo di contratto per l’argentino da 4 milioni e mezzo a stagione con ingaggio triplicato ma senza la clausola da 111 milioni. Il Barcellona? Zhang e Marotta per sedersi al tavolo vogliono prima di tutto un ricco assegno da almeno 90 milioni, poi possono anche accettare di inserire un giocatore da scambiare. È il motivo per cui sembra sempre più probabile che Lautaro resti all’Inter e diventi uno dei pilastri della squadra di Conte per il futuro“.

(Sport Mediaset)