Sport – Il Barça non molla Lautaro e propone all’Inter 3 giocatori. El Toro rassicurato da…

Sono due i nomi sul tavolo della dirigenza del Barcellona in vista della prossima stagione: Lautaro Martinez e Neymar. Secondo quanto riporta Sport, il club sta portando avanti entrambe le trattative e hanno un denominatore comune: i blaugrana proporranno di includere diversi giocatori per abbassare il prezzo. Sarà un’estate difficile per la mancanza di risorse a causa del coronavirus, ma l’obiettivo del Barça è chiaro e cercherà di raggiungerlo. Il club ha dato la priorità all’operazione Lautaro ritenendola più fattibile, i contatti con l’Inter sono già iniziati e il calciatore ha già espresso al club Blaugrana il suo desiderio di giocare al Camp Nou con Messi.

La crisi causata dal coronavirus ha in qualche modo rallentato i contatti e, soprattutto, varie condizioni. L’idea del club è di abbassare i 111 milioni di euro della clausola e inserire nella trattativa tre calciatori. L’argentino arriva per essere il titolare, la dirigenza blaugrana lo ha rassicurato: sarà un pezzo fondamentale della squadra. Ci sono altri club interessati, ma la determinazione di Lautaro potrebbe essere la chiave per la firma.

