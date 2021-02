Lazaro, un addio al Gladbach può cambiare tutto. “L’Inter ha questa speranza”

L'esterno austriaco è in Germania in prestito con diritto di riscatto: ma l'addio di Rose a fine stagione può cambiare tutto

Nonostante ci sia ancora metà stagione da disputare, l'Inter pianifica il lavoro in vista della prossima stagione anche tra i vari problemi societari. E c'è una questione che da qui a giugno sarà regolata, ed è quella del riscatto di Valentino Lazaro. L'austriaco, oggi al Borussia Moenchengladbach, può restare in Germania per il costo di 13.8: ma l'ultima scelta del club può cambiare tutto. "L'austriaco sta vivendo una buona stagione - spiega Calciomercato.com -, ma la scelta del Borussia non è stata ancora fatta.