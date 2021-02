Mercato, possibile un ritorno all’Inter: “E questo scenario ‘costerebbe’ quasi 14mln”

C'è un nome che la prossima estate potrebbe tornare a Milano a vestire nuovamente la maglia dell'Inter: un ritorno da 14 mln

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Valentino Lazaro . Complici degli infortuni, il laterale austriaco ha perso una buona fetta di stagione con il Borussia Moenchengladbach , che la scorsa estate lo ha acquistato dall 'Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 13,8 milioni di euro. In totale, l'ex Hertha Berlino ha giocato 13 partite, in cui spicca quel meraviglioso gol con la mossa dello scorpione contro il Bayer Leverkusen. Difficile dire, però, se questo basterà per convincere il club tedesco ad acquistarlo definitivamente.

Secondo quanto riporta il Rheinische Post, infatti, non sarebbero al momento proseguiti i colloqui tra il Borussia e l'entourage di Lazaro per un eventuale riscatto dall'Inter. L'addio di Marco Rose, che l'anno prossimo allenerà il Borussia Dortmund e che in estate si era speso non poco per l'arrivo di Lazaro, rappresenta un'incognita in più, anche per i nerazzurri. Dunque, tutto ancora aperto. Nulla è da escludere: nemmeno un ritorno a Milano dell'austriaco.