Sky – Lazio-Inter, le probabili formazioni: torna la ThuLa, Bisseck dietro e Darmian in fascia

Poco più di due ore al fischio d'inizio di Lazio-Inter , il big match della 16a giornata di Serie A. Dopo il pareggio della Juventus in casa del Genoa, i nerazzurri hanno la grande occasione di volare e allungare a +4 sui bianconeri.

In casa biancoceleste, nonostante i progressi, Romagnoli non ce la fa a partire da titolare al centro della difesa, dove giocherà Patric accanto a Casale. In attacco, Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.