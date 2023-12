Caicedo: “Inter, speravo di giocare di più. Lautaro da Scarpa d’Oro. Inzaghi…”

Quella tra Lazio e Inter sarà una sfida speciale per Felipe Caicedo: l'attaccante ecuadoregno ha vissuto le pagine migliori della sua carriera con la maglia biancoceleste, mentre in nerazzurro non è riuscito a lasciare il segno. In entrambe le esperienze il filo comune è rappresentato da Simone Inzaghi, tecnico che lo ha valorizzato nella Capitale e che ha spinto per riaverlo a Milano. Queste le sue parole, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Alla Lazio ho vissuto gli anni migliori della mia carriera".