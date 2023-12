Inter, con la Lazio 4 aspetti da testare: messaggio di Inzaghi alla squadra

Il quotidiano rivela che il tecnico ha battuto proprio su questo tasto coni suoi prima di andare a Roma:

“«Scappiamo ora», è stato più o meno il senso del messaggio alla squadra riunita in cerchio ad Appiano”.

Un +4 che potrebbe significare nulla di definitivo ma strada in discesa dopo l’1-1 della squadra di Allegri.

L’ultima volta che l’Inter ha avuto 4 punti di vantaggio risale alla stagione 2021/2022.

“Era alla fine della 19esima, giusto prima di Natale: Inter 46, Milan 42. Poi arrivò il rinvio della partita di Bologna della Befana causa covid, quella recuperata mesi dopo con lo sciaugurato Radu titolare. Nonostante ciò, l’Inter si presentò dopo la sosta al derby casalingo del 5 febbraio con lo stesso rassicurante vantaggio: per un pezzo della partita volava addirittura a +7 dai rossoneri, poi la valanga successiva è storia”.

Un momento che ha segnato l’avventura di Inzaghi all’Inter e che rappresenta un motivo di rivincita per i nerazzurri:

“Quello, in fondo, è stato uno snodo della carriera di Inzaghi, straordinario nelle Coppe ma ancora mancante di un pezzo in Italia. Da allora brucia la voglia di rivincita e di scudetto. E da prima di quella partita a scacchi con Pioli, il tecnico interista non prova più la sensazione di una vetta tranquilla. Potrebbe prendersela stasera e, a quel punto, facendo tesoro della beffa diabolica del 2021-22, provare a blindarla fino alla fine”.

Ora Inzaghi, però, sembra diverso e pare abbia imparato dal passato.

“Le incertezze lo hanno fortificato e adesso sembra un uomo in missione, deciso a non lasciare la vetta come accaduto quella volta”.

Ora l’Inter deve ribadire la sua nuova maturità a Sarri e la sua Lazio, la squadra che ha creato più problemi in trasferta da quando Inzaghi è a Milano:

“Inzaghi ha, infatti, mostrato capacità di gestione nelle gare decisive pure con la panchina (anche se stavolta sarà ancora emergenza a destra), superiorità fisica (maggiore adesso che non giganteggia più Milinkovic), solidità difensiva unica in Europa e coppia d’attacco senza limiti”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.