Inter, sogno Buchanan: serve l’intervento di Zhang. Due alternative in Serie A

L'Inter deve fronteggiare la lunga assenza di Juan Cuadrado . L'esterno colombiano si dovrà operare al tendine e rimarrà fuori per almeno 3 mesi. Per questo la dirigenza interista sta pensando di andare sul mercato alla ricerca del sostituto, anche se il profilo non è ancora stato individuato.

"La prima risposta è sempre quella: appellarsi alla clemenza e alla generosità di Matteo Darmian, in grado di giocare, oltre che nel pacchetto dei centrali, anche sulla fascia destra e all’occorrenza su quella sinistra. Ma non può essere una soluzione definitiva. Per questo, il trio degli uomini di mercato formato da Marotta, Ausilio e Baccin è al lavoro per trovare una soluzione, magari temporanea, ma incisiva", scrive Repubblica.