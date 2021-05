Inter, linea Suning: due da blindare assolutamente. Conte netto: “Non toccate…”

Suning ha deciso i due nomi da trattenere ad ogni costo. E intanto è arrivata la richiesta nettissima di Antonio Conte

Sembrava essere giunti ad una fase di stallo impossibile da superare, poi è arrivata la telefonata che ha cambiato tutto. Il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter è definito, ma va formalizzato nel momento in cui Suning avrà messo a disposizione le risorse per farlo. La Gazzetta dello Sport torna sulla trattativa, spiegando come la linea della proprietà sia chiara sia sul Toro, che su Alessandro Bastoni: "Una chiacchierata con il club ha tranquillizzato una situazione che non ha mai riscontrato problematiche particolari: l'Inter considera il numero 10 incedibile (offerte clamorose permettendo) e il ragazzo non vuole lasciare Appiano Gentile.