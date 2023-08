L’Inter che viaggia già spedita ha un grande segreto e può imbarazzare tutti

Sotto il sole sardo l' Inter riscalda ulteriormente le proprie ambizioni. Non potrà essere in alcun modo un obbligo, neanche in caso di arrivo di Pavard, ma si è vista quanto sia legittimo chiedere a Simone Inzaghi e alla sua squadra di lottare fino in fondo per il tricolore che varrebbe la seconda stella. Perché contro il Cagliari è arrivata la conferma che i meccanismi sono già oleati e quando la forma fisica raggiungerà il diapason sarà davvero difficile per chiunque fronteggiare i nerazzurri. Intanto l'Inter marcia già spedita, grazie alla forza di un progetto tecnico che si conferma validissimo.

Anno nuovo, vecchia Inter

Sono cambiate tante cose in poche settimane in casa nerazzurra, non lo spirito e le geometrie della squadra. Le diverse novità di una sessione di mercato molto movimentata e ricca di insidie non hanno scalfito i cardini di un'idea di gioco che ha già dato i suoi frutti e di questo passo continuerà a darne. L'Inter ha perso esperienza, magari un po' di killer instinct in attacco, ma non rinuncia alla propria identità. Aggiungendo un pizzico di autorevolezza al proprio bagaglio, la banda di Simone Inzaghi continua a mostrare le peculiarità di un calcio moderno e difficile da arginare, pur avendo perso una fonte di gioco preziosa come Onana.