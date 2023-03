CdS – Calhanoglu ormai è il regista di Inzaghi: tris magico per la Juve. E Brozovic…

Salvo clamorosi ripensamenti, sarà ancora Hakan Calhanoglu a scandire i tempi delle manovre dell’Inter a centrocampo

Alessandro Cosattini

Non sono attese sorprese. Salvo clamorosi ripensamenti al momento non previsti, sarà ancora Hakan Calhanoglu a scandire i tempi delle manovre dell’Inter a centrocampo. Il Corriere dello Sport oggi si focalizza sulle recenti prove del turco in vista del derby d’Italia di domenica a San Siro.

“C’è in cantiere un tris di gol alla Juve, dentro un periodo magico che esalta lo esalta nel centrocampo dell'Inter. Hakan Calhanoglu ha in mano la regia, sta pilotando sapientemente un reparto ha prodotto qualità e indicazioni. Anche la Champions League sta regalando a Inzaghi il miglior Calha, non a caso tutto è nato nella notte della consacrazione interista in Europa contro il Barcellona. Un punto di ripartenza deciso e preciso. Da ottobre in poi, c’è stata quasi una mutazione genetica del reparto scoprendo le efficaci qualità da play del turco. Che ora non viene più spostato da lì. Anche come leader tecnico, Calhanoglu ha fatto passi da gigante.

Tris magico Calha — Dopo il premio di migliore in campo riferito a Porto-Inter di tre sere fa, ieri per Calhanoglu è arrivata un’altra nota di merito dell’Uefa: il turco rientra nella squadra della settimana, dopo che si è completato il ritorno degli ottavi di Champions League. Con buona pace di Brozovic, verrebbe da dire. Il sacrificio talvolta è proprio obbligato da parte di Inzaghi. Il totem croato ha fatto cinque panchine da inizio febbraio, quando si è lasciato definitivamente alle spalle l’infortunio. Detto questo, non è certa l’esclusione di Brozovic dalla partita di domenica con la Juve. Inzaghi in queste ore sta studiando la formula giusta. E Calhanoglu, una volta di più, ha con sé gli ingredienti migliori per fare di nuovo male alla Juve: non c’è due senza tre, si augura Inzaghi.

Assist cercasi — Il turco ha castigato Allegri lo scorso anno, di questi tempi, con un rigore da blitz allo Stadium che per qualche settimana teneva l’Inter nella corsa-scudetto. Sempre dagli undici metri, la rete dell’Olimpico nella finale di Coppa Italia. Apripista di una rimonta che in quel caso, a Roma, si concretizzava davvero. Mentre in questo campionato Calhanoglu è a un passo dal podio degli assist: finora si trova a cinque, lo scorso anno - con dodici - è arrivato secondo dietro Berardi. L’ultimo assist, per Calha, è stato quello del derby un mese e mezzo fa a Lautaro”, si legge.