Champions, gli ottavi: INTER-ATLETICO MADRID, Lazio-Bayern, Napoli-Barcellona

Alle ore 12 a Nyon si svolgono i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. L'Inter si è qualificata, con due turni d'anticipo, come seconda e nell'urna pescherà una delle prime classificate.

COME FUNZIONANO I SORTEGGI

In corsa ci sono 16 squadre, le prime due di ogni girone. Mentre le otto terze (tra le quali, il Milan) sono retrocesse in Europa League. Le prime otto sono le teste di serie: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona. Queste saranno sorteggiate con le seconde qualificate: Copenaghen, Psv, Napoli, Inter, Lazio, Psg, Lipsia e Porto. Nessuna squadra può affrontare una squadra della stessa Federazione nazionale e i club non possono affrontare quelli già affrontati nella fase a gironi.