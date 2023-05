Inter, niente tournée estiva negli USA: il motivo. E spunta l’ipotesi Giappone

Nei mesi scorsi l'Inter sembrava aver deciso di optare per gli Stati Uniti come sede per la tournée estiva nel precampionato in vista della prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, la scelta potrebbe essere differente: "La scelta di andare negli Stati Uniti per la prossima tournée precampionato sembrava già fatta da qualche mese e invece l'Inter sta variando i propri programmi per l'estate in arrivo. Molto probabile a questo punto il cambio di destinazione: niente Usa e probabile viaggio in Giappone", spiega la Rosea.