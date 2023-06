Inter, piano per comprare Lukaku. Assist United per Onana: l’offerta pronta per il Chelsea

"Lukaku va comprato, preso a titolo definitivo. E l’affare va finanziato in qualche modo, magari giocando su un cambio di strategia avvenuto - non per scelta, per la verità, ma dovuto alla fuga di Vicario in direzione Tottenham - sul portiere. Sfruttando il probabile incasso della cessione di Onana al Manchester United. Sono giorni caldi per questa trattativa: è la settimana in cui il club nerazzurro si aspetta dal club inglese l’offerta vera e propria, 50 milioni di euro bonus esclusi, davanti alla quale l’affare si chiuderà. La strada è imboccata ormai da qualche giorno, siamo al rush finale, tutte le parti in causa sono al lavoro. Certo, poi serve concretizzare. E serve all’Inter, che a quel punto avrebbe i fondi necessari - considerati anche quelli in arrivo per Brozovic, di cui parliamo nel pezzo a fianco - per tentare l’affondo su Lukaku. Li avrebbe anche perché, per il sostituto di Onana, la società nerazzurra sta pensando di imboccare una strada diversa", spiega La Gazzetta dello Sport.