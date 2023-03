All’Inter mancano gol, Inzaghi spera nell’effetto Lukaku-boom: sabato sarà titolare

Tornare alla vittoria e riprendere a fare gol con regolarità. Nelle ultime 5 gare, l'Inter ha trovato la rete soltanto 3 volte e l'unico successo è arrivato a Lecce; poi 3 sconfitte e un pareggio per 0-0 col Porto. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, "la speranza di Inzaghi è che Lautaro, finalmente, trovi una sponda in Lukaku , protagonista di una stagione sino a questo momento deludente. Le due gare con il Belgio, però, hanno riacceso la luce di Big Rom, prima autore di una tripletta contro la Svezia di Ibrahimovic e poi di un’altra prodezza nel 3-2 rifilato alla Germania.

«Solo Dio può giudicarmi», ha scritto il totem di Bruxelles sui suoi social. E’ stato il suo modo di rispondere alle molte critiche che gli sono piovute addosso nell’ultimo periodo. Le vere repliche, però, le può dare soltanto il campo. Sabato contro la Fiorentina, Lukaku sarà titolare. Ecco, la sua speranza, di qui alla fine della stagione, è quella di giocare di più e, possibilmente, anche di finire le partite. Per entrare in forma, infatti, il suo fisico ha bisogno di partite e minuti. E la sua idea è che, nelle ultime settimane, ne avrebbe potuti accumulare di più…

Problema attacco

Il problema per il tecnico piacentino è che là davanti, in questo momento, ha poche alternative, o meglio poche certezze. Dzeko, ad esempio, dopo aver compensato l’assenza di Lukaku, ha smesso di segnare addirittura dallo scorso 18 gennaio, ovvero dalla Supercoppa con il Milan. In aggiunta, è tornato dalla nazionale con il mal di schiena. Adesso sta meglio, ma sabato non potrà essere al massimo. Per la verità, ci sarebbe anche Correa. Ma è appena tornato dall’ennesimo infortunio della sua avventura interista. E, comunque, non è che abbia brillato troppo nemmeno quando è stato bene: l’ultimo dei suoi 3 gol stagionali risale al 3-0 con la Sampdoria, dello scorso 29 ottobre…", si legge.