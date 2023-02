Ceccarini: “Dumfries, assalto Chelsea a fine campionato. Bellanova? Inter ha già deciso”

Dumfries e un futuro che è sempre più lontano dall’Inter. Si perché il Chelsea ha già programmato un tentativo, che dovrebbe concretizzarsi alla fine del campionato. La valutazione dell’Inter è intorno ai 40 milioni di euro. Il club nerazzurro tra l’altro ha già da tempo stabilito di riscattare Bellanova. E sempre a proposito di Chelsea i discorsi per Lukaku non si sono certo interrotti però quello che accadrà da qui a qualche mese è ancora tutto da scoprire. L’Inter infatti prima di entrare nel concreto vuole vedere quale sarà il rendimento di Romelu. Se sarà in crescita è molto probabile che si possa arrivare al rinnovo del prestito oneroso. Stavolta magari con un piccolo sconto rispetto agli 8 milioni dell’ultimo accordo. In caso contrario la società nerazzurra potrebbe decidere di virare su altre opzioni. Insomma tutto dipenderà da Lukaku. Per quanto riguarda il discorso relativo al centrale difensivo, alla lunga lista si è aggiunto anche Pavard già cercato negli ultimi giorni di mercato. Magari l’idea potrebbe tornare d’attualità più avanti.