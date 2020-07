Icardi è il passato: merito di un Lukaku mostruoso. Rom ce l’ha fatta: l’Inter è tutta per lui

Non è stato facile, considerato quanto scetticismo c’era al suo arrivo in seno a gran parte della stessa tifoseria nerazzurra, contraria alla cessione di Mauro Icardi, nonostante tutte le vicende che hanno condizionato la scorsa stagione. Eppure, anche a fronte di un’ingente somma spesa per lui, la più cara della storia dell’Inter (65 milioni di euro più 10 di bonus) Romelu Lukaku ce l’ha fatta: ha conquistato tutti. E ora l’Inter è tutta per lui. Si è aggrappata a lui nel momento del bisogno, ha trovato in lui un leader, e non solo in termini di gol. La conquista più grande per un ragazzo positivo per lo spogliatoio e per tutto l’ambiente. Scrive Tuttosport:

“Non è stato facile convincere anche i più scettici. Ma dall’alto dei suoi 29 gol in stagione (con ancora due gare di campionato da disputare e l’Europa League) Romelu Lukaku può ormai essere certo di aver cancellato in maniera definitiva il suo pesantissimo predecessore: Mauro Icardi. Adesso l’argentino rappresenta in tutto e per tutto un passato da non ricordare con troppa nostalgia. Ma non è stato facile arrivare a questa situazione, malgrado Icardi non fosse esattamente il giocatore più amato dalla tifoseria nerazzurra“.

(Fonte: Tuttosport)