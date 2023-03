Il Chelsea scarica Lukaku, assist a Marotta: “A queste condizioni resterà all’Inter”

Il Corriere dello Sport ha analizzato la questione Lukaku: il suo futuro dipenderà dai prossimi tre mesi, anche se il Chelsea lo ha scaricato

Matteo Pifferi

"Il Chelsea non vuole più Lukaku: considera conclusa la sua seconda avventura con la maglia Blues dopo quell’ultima deludente stagione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla scelta del Chelsea di scaricare Romelu Lukaku definitivamente. Il belga, dunque, non vestirà più la maglia dei Blues e il suo futuro è ancora da decifrare.

Futuro all'Inter — "Significa che Big Rom continuerà a indossare la maglia nerazzurra? Beh, si può dire che il percorso sia stato già tracciato. Quando è stato siglato l’accordo, nel giugno 2022, i Blues, infatti, avevano già dato la disponibilità a rinnovare per un’altra stagione il prestito, che, per le nuove regole, non poteva essere biennale. L’Inter, evidentemente, è stata ben felice di sentirselo dire", conferma il quotidiano. I continui infortuni e uno stato di forma non al top impongono all'Inter una serie riflessione a fine anno prima di prendere una decisione così importante.

Le condizioni — Lukaku, dunque, deve ancora conquistarsi la conferma per la prossima stagione e dovrà farlo negli ultimi tre mesi: "La posizione del Chelsea, però, mette comunque il club nerazzurro nelle migliori condizioni per trattare. L’obiettivo di viale Liberazione sarà, comunque, quello di ottenere uno sconto rispetto agli 8 milioni scarsi (più bonus), pagati per il prestito di questa stagione: scendere a 5 potrebbe essere un passaggio decisivo. E, per quanto riguarda Big Rom, visto che ha già messo in chiaro di voler restare a tutti i costi, anche il suo ingaggio potrebbe subire una sforbiciata, rispetto agli attuali 8,5 milioni netti, con decreto crescita. Ecco, davanti a condizioni particolarmente favorevoli, i dubbi sulla piena efficienza di Lukaku potrebbero sfumare più rapidamente…", chiosa il quotidiano.