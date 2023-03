Bologna, Sosa: “Con l’Inter la vittoria più bella. Lukaku? Siamo stati attenti”

Il difensore rossoblu è tornato sul successo di misura per 1-0 ottenuto domenica al Dall'Ara contro i nerazzurri

Fabio Alampi

Joaquin Sosa , difensore del Bologna, all'interno dell'appuntamento con BFC Week sul canale YouTube rossoblu è tornato sul successo di domenica contro l'Inter.

Sei d'accordo sul fatto che il Bologna ha meritato di vincere contro l'Inter?

"Si, abbiamo fatto una grande partita e meritato i tre punti per il lavoro fatto nei 90 minuti. Abbiamo messo tanta energia già dai primi minuti e la tanta gente presente allo stadio ci ha supportato, dandoci quel qualcosa in più per fare una grande partita".

Questa vittoria rispetto alle altre vi da qualcosa in più?

"Si, è la più bella per l'importanza dell’avversario e per l'atmosfera che c'era allo stadio, così come la vittoria nel derby con la Fiorentina. Stiamo lavorando bene, seguiamo le indicazioni dello staff tecnico e ci troviamo bene".

Questa vittoria vi da ancora più energia?

"Si, questa vittoria ti fa pensare. L'Inter è la seconda squadra di questo campionato. Sappiamo di aver alzato il livello, il gruppo sta bene, è forte, unito e remiamo tutti dalla stessa parte".

Come hai fatto a tenere a bada Lukaku?

"Sappiamo che giocatore è, ma il lavoro su di lui non è stato solo mio. Tutta la squadra ha contribuito, non gli sono arrivati molti palloni e quando riusciva a ricevere siamo stati molto attenti Io, Jhon e Andrea che era su quel lato. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro in fase difensiva, siamo contenti di non aver subito gol. Dobbiamo continuare così cercando di chiudere il più possibile l'area di rigore".