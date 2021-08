Parma-Inter, Lukaku chiede e ottiene di non giocare. Oggi vertice decisivo

Romelu Lukaku ha chiesto e ottenuto di non essere impiegato nell'amichevole che l'Inter giocherà domani con il Parma

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Romelu Lukaku ha chiesto e ottenuto di non essere impiegato nell'amichevole che l'Inter disputerà domani contro il Parma. L'esperto di mercato ha rimarcato il fatto che l'attaccante belga abbia richiesto di essere liberato per poter andare al Chelsea. Nella giornata odierna è prevista una nuova conference call con Marina Granovskaia per chiudere con l'Inter: si profila un'intesa tra le parti senza contropartite.